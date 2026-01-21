УМВД Приморья сообщило о сокращении числа убийств в 2025 году

По сравнению с 2024 годом показатель снизился на 24%, отметили в ведомстве

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Количество убийств в Приморском крае снизилось в 2025 году по сравнению с 2024 годом на 24%, а общее количество преступлений против личности - на 9,3%. Об этом сообщил начальник УМВД России по Приморскому краю Александр Табакаев.

"Снижено количество преступлений против личности на 9,3%. В частности, количество убийств сократилось на 24%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 9%, в том числе повлекших смерть потерпевших на 10%", - сказал Табакаев.

Он добавил, что количество погибших граждан от преступных посягательств в Приморском крае снизилось на 6,9%, с 346 до 322. В России эти цифры составляют 17,1%, по Дальневосточному федеральному округу - 13,8%.

"Вместе с тем, отмечаем положительную динамику в эффективности противодействия организованной преступности. На территории Приморского края сотрудниками УМВД раскрыто 343 преступления, что составило [рост на] 65,7%. Преступления в составе организованных преступных сообществ совершаются преимущество в сфере наркоторговли. Так, выявлены и привлечены к уголовной ответственности 146 лиц, совершивших данные преступления, в том числе 48 наркосбытчиков", - отметил Табакаев.