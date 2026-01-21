В Улан-Удэ школьников вновь перевели на дистанционное обучение из-за морозов

Энергетики и другие экстренные службы работают в режиме повышенной готовности

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 21 января. /ТАСС/. Учеников всех школ в Улан-Удэ отправляют на дистанционное обучение из-за непогоды. Об этом сообщили в городском комитете по образованию.

"В связи с прогнозом о неблагоприятных погодных условиях 22 января 2026 года, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия № 1 430 от 24.11.2025, все обучающиеся 1 и 2 смены с 1 по 11 классы переводятся на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 22 января 2026 года", - говорится в сообщении.

С 18 января в республике установилась морозная погода. Столбики термометров опускаются до минус 45 градусов и ниже, энергетики и другие экстренные службы работают в режиме повышенной готовности. С 19 января в Улан-Удэ и нескольких районах учащиеся школ, колледжей и техникумов переведены на дистанционный режим обучения. Холодная погода продержится до конца недели.