Психолог Быховец назвала причины проявления зимней хандры

К ним относятся недостаток солнечного света, нарушение типичного ритма жизни, снижение активности и общения, рассказала старший научный сотрудник лаборатории психологии развития субъекта в нормальных и посттравматических состояниях Института психологии РАН

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Недостаток солнечного света, нарушение типичного для человек ритма жизни, а также снижение активности и общения в зимний период провоцируют развитие зимней хандры, которая официально именуется сезонным аффективным расстройством. Об этом ТАСС сообщила старший научный сотрудник лаборатории психологии развития субъекта в нормальных и посттравматических состояниях Института психологии РАН кандидат психологических наук Юлия Быховец.

"К причинам зимнего расстройства относится нарушение циркадного ритма (биологических часов) и, как следствие, изменение уровня мелатонина и серотонина в организме. Большое влияние оказывает также недостаток солнечного света, что связано с уровнем витамина D, который участвует в производстве серотонина. Если серотонина недостаточно, то это усугубляет ощущение усталости и подавленности. Зима - период, когда человек из-за погодных условий и сложностей с передвижением больше времени проводит дома, поэтому иногда снижается количество общения и активности. Недостаток активности может усиливать ощущение чувства изоляции и подавленности у человека", - сказала Быховец.

Эксперт отметила, что симптомами зимней хандры являются сонливость, упадок сил, а также склонность к перееданию.

По словам Быховец, чтобы оценить выраженность депрессивных проявлений, можно использовать специальные психологические опросники. "Даже из интереса можно отследить, как меняется показатель по тому или иному опроснику депрессии. Это помогает фиксировать динамику состояния. Очень полезно сравнивать свое самочувствие в разные периоды", - добавила она.