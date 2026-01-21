На юге Москвы в 2025 году модернизировали систему уличного освещения

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Комплекс городского хозяйства Москвы реализовал работы по обновлению и развитию сети наружного освещения в южных районах столицы в 2025 году. Основной объем мероприятий пришелся на Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Братеево, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Технологической основой проекта стали современные энергоэффективные светодиодные светильники. Они отличаются сниженным энергопотреблением по сравнению с устаревшими аналогами, что позволяет уменьшить нагрузку на электрические сети, а также обеспечивают мгновенное включение и стабильную работу ", - сообщил начальник управления по строительству и реконструкции объектов наружного освещения АО "Объединенная энергетическая компания" Евгений Нестеров.

В Бирюлеве Западном в ходе модернизации смонтировали 74 опоры и 95 светильников, в Бирюлеве Восточном - 60 опор и 66 светильников, в Братееве - 52 опоры и 70 светильников. При проведении работ использовалось современное светодиодное оборудование с пониженным энергопотреблением.

В Бирюлеве Восточном обновление освещения выполнили на Михневской улице, где улучшили освещенность дворов, парковочных пространств, детских и спортивных зон. Это позволило организовать безопасный маршрут для пешеходов от жилой застройки к школе № 947. Кроме того, работы охватили дворы и общественные территории. В Бирюлеве Западном в Востряковском проезде новое освещение создало условия для использования катка в вечернее время.