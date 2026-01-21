В Приморье ущерб от IT-преступлений составил порядка 2,5 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Более 7,7 тыс. IT-преступлений совершили злоумышленники в Приморском крае в 2025 году, они похитили у жителей региона 2,53 млрд рублей. Об этом рассказал начальник УМВД России по Приморскому краю Александр Табакаев.

"В 2025 году было совершено 7,7 тысяч IT-преступлений, в рамках которых было похищено 2,53 млрд рублей", - сказал он.

При этом, по данным краевого УМВД, мошенничества с использованием IT-технологий составляют 57,8% от общего массива IT-преступлений. Отмечается, что большая часть таких преступлений затрагивает социально не защищенные слои населения.

Табакаев подчеркнул, что криминалитет постоянно совершенствует схемы хищений. В 2025 году участковые раздали 80 тыс. листовок в профилактических целях жителям Приморья. По данным краевого УМВД, в 2026 году сотрудники полиции продолжат проведение социальных акций по профилактике преступлений, связанных с мошенничеством и дистанционными кражами, в том числе в сфере использования информационно-телекоммуникационных технологий и методов социальной инженерии, повышению уровня правовой и финансовой грамотности жителей, пропаганду правовых знаний и норм.