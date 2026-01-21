Прощание с актером Дмитрием Марфиным пройдет в Москве и в Тольятти

Актер умер из-за отрыва тромба в возрасте 47 лет

САМАРА, 21 января. /ТАСС/. Прощание с актером Дмитрием Марфиным, который скоропостижно умер 18 января, состоится 21 января в Москве и 26 января в Тольятти в Самарской области. Информацию уточнила пресс-служба тольяттинского театра "Дилижанс".

"Прощание в Москве состоится 21 января в 13:00 по адресу: ГБУЗ "НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ", 1-й Коптельский переулок, 5", - сказано в сообщении.

В театре "Дилижанс" уточнили, что кремация тела актера состоится в Москве, после чего урну с прахом отвезут в Тольятти, где Марфин родился в 1978 году. По информации театра, 25 января в тольяттинской церкви во имя святителя Тихона на улице Лизы Чайкиной, 30 в 12:00 (11:00 мск) состоится отпевание Марфина. На следующий день, 26 января, в театре "Дилижанс" на улице Степана Разина, 93 с 12:00 (11:00 мск) до 14:00 (13:00 мск) состоится прощание с актером.

Марфин умер в Москве, где жил и работал в последние годы. Смерть наступила в результате отрыва тромба. Актеру было 47 лет.

Марфин был воспитанником детской студии ТЮЗа "Дилижанс" и играл на сцене театра с 1995 года. В разное время он сотрудничал с театром в качестве актера, режиссера, автора проектов. В 2004 году он окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (факультет театра кукол), в 2018-м - Самарский государственный институт культуры. С 2013 года Марфин занимался постановками мюзиклов с участием талантливых детей на разных сценических площадках Тольятти. В Санкт-Петербурге, Москве и других городах занимался преподаванием театрального, вокального, эстрадного искусства.

Марфин активно снимался в кино. На счету у актера 36 работ в 36 проектах, среди которых такие картины, как "СашаТаня", "След", "Девушки с Макаровым - 2", "Условный мент - 2" и другие.