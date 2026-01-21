Музей в Якутске поможет семье погибшего на выставке военной техники подростка

Предварительно, мальчика придавило тяжелой подвижной металлической деталью

ЯКУТСК, 21 января. /ТАСС/. Исторический парк "Россия - моя история" в Якутске окажет поддержку семье подростка, погибшего на выставке военной техники. Об этом сообщается в Telegram-канале парка.

"Музейный комплекс <...> с глубокой скорбью информирует о трагическом происшествии, приведшем к гибели подростка, которое произошло 20 января на территории музея. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося. В этот трудный час все наши мысли с семьей и близкими мальчика. Коллектив музейного комплекса выражает глубокие соболезнования родителям, родным и близким и окажет поддержку семье", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщил глава Якутска Евгений Григорьев, подросток погиб на территории экспозиции военной техники парка "Россия - моя история", предварительно, мальчика придавило тяжелой подвижной металлической деталью. Экспозиция находится на открытом воздухе рядом с историческим парком.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).