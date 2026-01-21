Володин раскритиковал организацию школьного питания в Саратовской области

Председатель Госдумы потребовал повысить норматив финансирования

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Михаил Терещенко/ ТАСС

САРАТОВ, 21 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал ситуацию с организацией питания в школах Саратовской области. Он потребовал повысить норматив финансирования, сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы.

По его словам, от родителей поступают жалобы на качество школьного питания, а ответственные представители органов власти "самоустранились".

"Что касается тех, кто у нас стоит во главе структур, отвечающих за это направление, - региональные органы власти, местные органы власти, - стыдно должно быть. И за поставляемую продукцию в школы, и за то, что не пересматривали нормативы. Ну разве такое возможно? Потому что суммы мизерные, нельзя за счет этих средств взять и накормить детей", - сказал Володин в видеообращении.

Он подчеркнул, что в регионе необходимо повышать норматив финансирования питания: для начальной школы - в два раза, с 5-го по 11-й класс - в 1,5 раза, и выводить на единый стандарт. По словам председателя Госдумы, около шести лет величина этого норматива не менялась, индексация и софинансирование не проводились.

"Надо наводить порядок. И со своей стороны еще раз хочу подчеркнуть, что буду искать необходимые денежные средства, чтобы были введены новые повышенные нормативы по питанию детей как в начальной школе, так и в средней, и в старшей", - отметил он.

Также Володин заявил о необходимости усилить контроль за качеством поставляемых продуктов в школы. Он отметил, что нельзя допускать недобросовестных поставщиков.