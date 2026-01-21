В Омске из-за повреждения трубопровода ограничено теплоснабжение части района

В регионе с 21 по 25 января объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных морозов

ОМСК, 21 января. /ТАСС/. Повреждение трубопровода произошло возле ТЭЦ-2 в Омске, где установились 20-градусные морозы. Как сообщила пресс-служба компании "Омск РТС", ограничено теплоснабжение части объектов в районе.

В Омской области с 21 по 25 января объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. В регионе ожидается похолодание до минус 35, местами до минус 40 градусов. Сейчас в Омске минус 22 градуса.

"В ночь на 21 января было зафиксировано повреждение трубопровода в районе Привокзальной площади. Незамедлительно были мобилизованы аварийные бригады. Участок трубопровода отключен. Часть тепловой нагрузки оперативно переведена с теплоисточника ТЭЦ-2 на ТЭЦ-5", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в районе временно ограничено теплоснабжение части объектов. Количество объектов с ограниченной подачи тепла ТАСС в компании не смогли уточнить. "Горячее водоснабжение в полном объеме сохранено по обратному трубопроводу. АО "Омск РТС" делает все возможное, чтобы завершить работы в кратчайшие сроки", - пояснили в пресс-службе.