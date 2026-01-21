Около 30 пострадавших после атаки БПЛА на дом в Адыгее размещены в ПВР

Все находящиеся в пункте временного размещения обеспечены горячим питанием

Последствия атаки БПЛА на многоквартирный дом в Адыгее © Официальный Telegram-канал Кабинета Министров Республики Адыгея/ ТАСС

МАЙКОП, 21 января. /ТАСС/. Около 30 жильцов многоквартирного дома в Тахтамукайском районе Адыгеи, который пострадал от атаки БПЛА, разместились на базе отдыха "Шапсуг". Все находящиеся в пункте временного размещения обеспечены горячим питанием, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района.

"В пункте временного размещения - на базе отдыха "Шапсуг" - разместились около 30 человек. Это комфортная гостиница, все люди обеспечены горячим питанием и всем необходимым", - сказали в пресс-службе.

Там же уточнили, что разместиться в ПВР предлагалось всем жильцам многоэтажного дома, но многие люди разъехались по родственникам.