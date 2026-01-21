В России число участников Движения первых достигло почти 14 млн

Насчитываются 25 федеральных флагманских проектов

ЯКУТСК, 21 января. /ТАСС/. Число участников Движения первых в России составило 13,8 млн . Об этом сообщил Герой России, председатель правления движения Артур Орлов в ходе отчета Минобрнауки Якутии в Якутске.

"Сегодня Движение первых - крупнейшее молодежное сообщество в России, у нас насчитывается по всей России почти 14 млн молодых людей, наставников", - сказал Орлов.

Более 2 млн из них - участники-наставники, более 11,8 млн - участники-обучающиеся. Насчитываются 25 федеральных флагманских проектов.

Орлов прибыл с рабочей поездкой в Якутию 20 января. Во вторник с его участием запустили тематический Год открытий в Движении первых.

Также он встретился с главой Якутии Айсеном Николаевым. "Разговор получился продуктивным. Обсудили, как Движение первых развивается в Якутии, одном из первых регионов, где было развернуто региональное отделение. Отдельно остановились на достижениях, которыми мы по праву гордимся. Сегодня у нас 813 первичных отделений, более 138 тыс. зарегистрированных участников. Отметили и победы наших детей, - написал глава Якутии в своем канале в Max. - Вместе с тем говорили и о том, что волнует. Для Якутии особенно остро стоят вопросы больших расстояний и транспортной доступности, из-за которых детям из арктических улусов (районов - прим. ТАСС) сложнее участвовать в проектах очно. Договорились проработать варианты поддержки участия ребят".

Роль наставника

Роль наставника в Движении первых является ключевой в отделениях с учетом цифровизации, сказал Орлов. В России всего свыше 53,6 тыс. первичных отделений.

"Этот человек не просто наставник, а навигатор и проводник деятельности движения, человек, который направляет на правильный жизненный путь. Аналогичную роль мы также видим и в административных структурах воспитания, созданных в каждой школе. <...> Они должны быть организованы и быть в единой системе подхода, в единой повестке", - сказал он.