В Новосибирской области детей-сирот планируется обеспечить жильем к 2030 году

Сейчас право на получение жилья имеют около 3 тыс. человек из этой категории, отметила заместитель министра труда и социального развития региона Евгения Марущак

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют к 2030 году полностью обеспечить жильем всех детей-сирот, стоящих на учете. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС заместитель министра труда и социального развития региона Евгения Марущак.

"Мы каждый год сокращаем количество детей в списке, у которых наступило право на получение жилья. <...> К 2030 мы уберем эту очередь", - сказала она.

По ее словам, сейчас право на получение жилья имеют около 3 тыс. человек из этой категории. В 2026 году более 1 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получат квартиры в регионе.

В 2025 году жильем обеспечили 1 228 человек, из них 371 воспользовался жилищным сертификатом, отметила замминистра. Это альтернативная мера поддержки, которая позволяет купить жилье за счет средств сертификата. При этом можно использовать собственные деньги, кредиты, материнский и областной семейный капиталы.

Объем финансирования этой меры поддержки в 2026 году составит не менее 5 млрд рублей, что соответствует уровню 2025 года, добавила Марущак.