В трех районах Коми восстановили подачу электричества

Прокуратура республики организовала проверки исполнения законодательства об электроснабжении в связи с массовыми отключениями в новогодние праздники

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 21 января. /ТАСС/. Электроснабжение в трех районах Республики Коми, прерванное вечером 20 января из-за аварийного отключения, полностью восстановлено. На утро 21 января подключены оставшиеся четыре населенных пункта Удорского района, сообщили ТАСС в филиале "Россети Северо-Запад" в Коми.

"Полностью восстановили электроснабжение нескольких населенных пунктов Удорского района после отключения воздушной линии. Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и провели необходимые работы. С 09:13 мск все потребители получают электроэнергию в полном объеме", - сообщили ТАСС в региональном филиале энергохолдинга.

Как сообщило накануне главное управление МЧС РФ по региону, произошел технологический инцидент по отключению электроснабжения в Сысольском, Прилузском и Удорском районах на линии ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, под отключение попали 52 населенных пункта. На 20 часов восстановили подачу электроэнергии в Сысольском районе, затем в Прилузском. К утру оставались неподключенными четыре отдаленных населенных пункта Удорского района.

Прокуратура республики организовала проверки исполнения законодательства об электроснабжении в связи с массовыми отключениями в новогодние праздники и последующими инцидентами.