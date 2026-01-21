В Орле восстановили электро- и водоснабжение в домах после ночной атаки ВСУ

Над Орловской областью уничтожили девять БПЛА Вооруженных сил Украины

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 21 января. /ТАСС/. Коммунальные службы в полном объеме восстановили электро- и водоснабжение в домах в Орле после ночной атаки ВСУ, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем канале в Max.

"В течение ночи ремонтными бригадами коммунальных служб Орла полностью восстановлено электро- и водоснабжение домов. В настоящее время все коммунальные услуги предоставляются без сбоев", - сообщил глава региона.

По данным Клычкова, ночью 21 января над Орловской областью уничтожены девять вражеских БПЛА. В результате атаки было повреждено остекление нескольких домовладений и личный автотранспорт, пострадавших нет. На местах происшествий продолжается работа сотрудников МЧС и правоохранительных органов.