"Коммунисты России" предложили установить памятник Ленину на финской границе

Монумент можно взять из запасников, привезти из московского Музеона, но лучше "изваять новый, небывалых размеров", отметил председатель центрального комитета партии Сергей Малинкович

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Партия "Коммунисты России" предложила властям Санкт-Петербурга и Ленинградской области установить памятник Владимиру Ленину "небывалых размеров" на границе с Финляндией, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального комитета партии.

"Правящей элите Финляндии, которая погрязла в фанатичной русофобии, антисоветчине и антикоммунизме, даже не считаясь с экономическим ущербом для своей страны, такой монумент надолго испортит настроение. Гигантский Ленин, установленный с российской стороны на КПП, будет суровым укором Финляндии, которой Ильич благородно предоставил независимость и которая сегодня заняла место в первых рядах недружественных России стран и позорно закрыла музей Ленина в Тампере", - отметил председатель центрального комитета партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович, слова которого приводит пресс-служба.

По словам Малинковича, памятник можно взять из запасников, привезти из московского Музеона, но лучше "изваять новый, небывалых размеров". "Аналогично можно было бы установить памятник Сталину на границе с Норвегией и Японией, а памятник Дзержинскому - на границе с Польшей. Это был бы хороший и доходчивый посыл западным политикам, забывшим об интересах своих народов и о том, кто освобождал их страны от фашизма", - отметил он.

Соответствующее предложение партия направила в пограничную службу ФСБ РФ и властям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.