"Коммунисты России" предложили установить памятник Ленину на финской границе
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Партия "Коммунисты России" предложила властям Санкт-Петербурга и Ленинградской области установить памятник Владимиру Ленину "небывалых размеров" на границе с Финляндией, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального комитета партии.
"Правящей элите Финляндии, которая погрязла в фанатичной русофобии, антисоветчине и антикоммунизме, даже не считаясь с экономическим ущербом для своей страны, такой монумент надолго испортит настроение. Гигантский Ленин, установленный с российской стороны на КПП, будет суровым укором Финляндии, которой Ильич благородно предоставил независимость и которая сегодня заняла место в первых рядах недружественных России стран и позорно закрыла музей Ленина в Тампере", - отметил председатель центрального комитета партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович, слова которого приводит пресс-служба.
По словам Малинковича, памятник можно взять из запасников, привезти из московского Музеона, но лучше "изваять новый, небывалых размеров". "Аналогично можно было бы установить памятник Сталину на границе с Норвегией и Японией, а памятник Дзержинскому - на границе с Польшей. Это был бы хороший и доходчивый посыл западным политикам, забывшим об интересах своих народов и о том, кто освобождал их страны от фашизма", - отметил он.
Соответствующее предложение партия направила в пограничную службу ФСБ РФ и властям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.