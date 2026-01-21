В Крыму к 2031 году заменят более 140 км сетей водоснабжения

Объем финансирования составляет свыше 11 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Более 140 км сетей водоснабжения заменят и построят в Республике Крым к 2031 году, объем финансирования составляет свыше 11 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"В Крыму реализуется масштабная программа модернизации сетей водоснабжения, в рамках которой в ближайшие годы будет построено и реконструировано девять объектов общей протяженностью более 140 км. Объем финансирования мероприятий программы превышает 11 млрд рублей", - написал Аксенов.

В 2026 году запланирован ввод в эксплуатацию водовода до очистных сооружений "Петровские скалы" в Симферополе и городского водовода в Евпатории. Строительство насосной станции и водовода для подачи воды на Сокольские блоки фильтровальных станций в Ленинском районе будет завершено в 2027 году. Еще два объекта будут реализованы в 2028 году. Это реконструкция магистрального водовода от очистных сооружений "Приятное свидание" до насосной станции на ул. Маршала Жукова в Симферополе и подключение Ленинских и Щелкинских блоков фильтровальных станций к насосной станции "Семисотка".

Завершающим этапом программы станет ввод в эксплуатацию в 2030 году дублирующих водоводов Ялта - Форос и Ялта - Артек, а также водовода Ялта - Симеиз. Проект реализуется в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".

Водопроводные сети Республики Крым были спроектированы и построены в 1960-1980-х годах. В советское время для прокладки водопроводных сетей обычно использовалась трубы из стали и чугуна со сроком амортизации 20 и 50 лет соответственно. За длительный период эксплуатации и из-за отсутствия достаточного финансирования при Украине, система подверглась значительному износу. Из-за превышения нормативного срока эксплуатации сетей и сооружений уровень износа составляет в среднем 40-95%.