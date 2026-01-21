Маск призвал не пользоваться ChatGPT после случаев гибели пользователей

Илон Маск также ранее обвинил Apple в нарушении антимонопольного закона из-за продвижения OpenAI

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Илон Маск призвал отказаться от общения с чат-ботом ChatGPT из-за сообщений о самоубийствах пользователей после разговоров с этой языковой моделью.

"Не позволяйте своим близким пользоваться ChatGPT", - написал он в X.

Так Маск прокомментировала публикацию, в которой утверждалось, что использование ChatGPT связано с девятью случаями гибели пользователей, включая подростков. В пяти случаях общение с чат-ботом якобы привело к самоубийству пользователей.

В 2022 году американская компания OpenAI представила сервис ChatGPT, способный взаимодействовать с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы.

Ранее Маск обвинил Apple в нарушении антимонопольного закона из-за продвижения OpenAI. Маск считает, что Apple несправедливо отдает предпочтение сервисам компании OpenAI среди приложений в AppStore. В январе агентство Bloomberg сообщало, что Маск подал в суд на корпорации OpenAI и Microsoft и требует возмещения ущерба от $79 до $134 млрд за нарушение договоренностей о смене некоммерческого статуса компании. Маск покинул совет директоров OpenAI в 2018 году, после чего основал собственную компанию по развитию искусственного интеллекта и начал судебную борьбу с Сэмом Альтманом по поводу его планов управлять компанией как коммерческим бизнесом. OpenAI и Microsoft опровергли обвинения.