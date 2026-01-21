Анализ для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний можно сдать бесплатно

Речь идет об определении уровня липопротеида в крови

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Пациенты в РФ в возрасте от 18 лет могут бесплатно сдать анализ на определение уровня липопротеида в крови, что позволит выявить риски развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это следует из программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, с которой ознакомился ТАСС.

"Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи, <…> на однократное определение уровня липопротеида (а) в крови у всех пациентов в возрастном интервале 18-40 лет и оценку липидного профиля (общий холестерин, холестерин липопротеидов высокой плотности, холестерин липопротеидов низкой плотности, холестерин липопротеидов очень низкой плотности, триглицериды) у пациентов в возрасте 18-39 лет - один раз в 6 лет, у пациентов с 40 лет и старше - один раз в 3 года", - говорится в документе.

Нарушение уровня содержания липопротеидов в крови пациента может свидетельствовать о нарушении липидного обмена, то есть дислипидемии. Опасность такого состояния заключается в риске развития атеросклероза, инфаркта, инсульта и ишемической болезни сердца.