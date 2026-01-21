Свыше 850 заявлений поступило от жителей Таганрога после атак БПЛА

Завершить все выплаты власти намерены до конца месяца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 января. /ТАСС/. Жители Таганрога Ростовской области подали свыше 850 заявлений на выплаты после атак беспилотников на город. Завершить все выплаты власти намерены до конца месяца, сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Таганрог регулярно подвергается атакам ВСУ, в результате ударов беспилотников в ночь на 19 декабря были повреждены 24 частных дома и пять автомобилей. Еще одна атака на город произошла 25 ноября. 13 января повреждения получили промобъекты, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили.

"Всего поступило 856 заявлений на получение единовременной материальной помощи и на выплаты за полную или частичную утрату имущества. Более 30% выплат произведены. Все выплаты планируем завершить до конца месяца", - написала Камбулова в Telegram-канале.

По ее словам, после атаки 13 января комиссия зафиксировала повреждения 84 окон и балконов, 60 из них уже восстановлены.