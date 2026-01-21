ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Эксперт Назаров рассказал, когда применяют оружие при задержании террористов

Когда преступники отклоняют все требования сдаться, как правило, они выбирают самоубийственный путь, отметил ветеран спецслужб
07:49
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Правоохранители применяют при задержании оружие только в случае, когда террористы отказываются сложить оружие, как правило, они выбирают самоубийственный путь. Об этом сообщил ветеран спецслужб Вячеслав Назаров.

"Сотрудниками правоохранительных органов и специальных служб РФ огнестрельное оружие применяется в строгом соответствии с законодательством РФ. Когда террористы отклоняют все предложения о сдаче оружия, они сознательно выбирают самоубийственный путь", - сказал он. Эксперт отметил, что лица, взявшие в руки оружие и взрывчатку, противопоставили себя обществу и государству. "Они не могут рассчитывать на снисхождение со стороны правоохранительных органов Российской Федерации", - подчеркнул Назаров.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в Москве и Башкирии пресечена противоправная деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации и планировавших теракт в Уфе. При задержании главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате боестолкновения был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет. Другой участник группы задержан. 

