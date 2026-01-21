"Самокат" назвал самый любимый товар жителей Петербурга в 2025 году

Им стало мороженое

Редакция сайта ТАСС

© Роман Соколов/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Самым любимым товаром жителей Петербурга стало мороженое по итогам 2025 года. Такие данные приводятся в исследовании сервиса "Самокат", подготовленном для ТАСС.

"Если говорить про категории продуктов, то любимым товаром жителей Петербурга в 2025 году стало мороженое. После него идут газированные напитки", - говорится в сообщении.

В 2025 году заметнее всего набирали популярность молочные десерты - суфле, маршмеллоу, пудинги: их прирост по сравнению с 2024 годом составил 137%. На втором месте оказался жевательный мармелад (67%), а на третьем - кисломолочные напитки с низким содержанием жира (65%).

"Самым продаваемым товаром в 2025 году оказалось молоко 2,5%. На втором и третьем месте - бананы и короткоплодные колючие огурцы соответственно", - отметили в исследовании.

Ранее пресс-служба сервиса "Самокат" сообщала, что самым популярным новогодним салатом в праздничные дни стал оливье. Его жители России заказывали на 12% чаще, чем сельдь под шубой.