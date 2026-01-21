Народный фронт передал военным на СВО более 5 тыс. дронов на 1 млрд рублей

Беспилотники были направлены в подразделения, действующие на наиболее напряженных участках линии боевого соприкосновения, сообщили в президентском движении

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Народный фронт при поддержке Минпромторга в 2025 году передал российским военным, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, более 5 тыс. беспилотников общей стоимостью около 1 млрд рублей, сообщили ТАСС в президентском движении.

Беспилотники были направлены в подразделения, действующие на наиболее напряженных участках линии боевого соприкосновения. Как сообщили в Народном фронте, военным передали дроны различного назначения - самолетного и квадрокоптерного типов, разведывательные и ударные беспилотники, включая FPV-дроны, аппараты на оптоволокне, а также БПЛА самолетного типа "Альбатрос М5".

"Масштабная партия дронов, закупленных при поддержке Минпромторга России, была передана Народным фронтом сразу нескольким воинским подразделениям, сражающимся на самых горячих участках по всей линии боевого соприкосновения. Свыше 5 000 единиц техники за 1 миллиард рублей", - сообщили в движении, уточнив, что речь идет о 2025 годе.

Как рассказали в Народном фронте, БПЛА самолетного типа "Альбатрос М5", переданные военным, способны вести разведку на глубину до 50 км и оснащены камерами дневного и ночного видения, а также тепловизорами. В Минпромторге России сообщили, что поставки беспилотников осуществляются в рамках специального механизма, разработанного совместно с Народным фронтом.

"Учитывая стратегическую важность поставки беспилотных авиационных систем для нужд СВО, Минпромторгом России совместно с Народным фронтом разработан специальный инструмент закупки и последующей передачи БАС, разработанных и произведенных резидентами профильных научно-производственных центров. Благодаря данному инструменту в 2025 году для нужд СВО в военные части было передано более 5 тыс. БПЛА", - сказал начальник управления беспилотных авиационных систем и робототехники Минпромторга России Алексей Сердюк.

Военнослужащие, как отмечают в движении, получившие технику, отмечают ее высокую востребованность и эффективность при выполнении боевых задач. По их словам, беспилотники используются для ведения разведки, поражения живой силы и техники противника, а также для обеспечения подразделений, при этом FPV-дроны позволяют уничтожать огневые средства и бронетехнику противника.