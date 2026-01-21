В Донецке почтили память погибших при обстреле рынка со стороны ВСУ

Мероприятие объединило несколько десятков жителей

ДОНЕЦК, 21 января. /ТАСС/. Мемориальная акция прошла на месте удара ВСУ по рынку в донецком микрорайоне Текстильщик в ДНР во вторую годовщину трагедии, передает корреспондент ТАСС.

На месте обстрела установили баннер с изображением рынка и магазинов. Люди зажгли лампадки, принесли цветы и детские игрушки в память о жертвах трагедии. Некоторые возлагали цветы к месту, где погиб их родственник или близкий человек. Мероприятие объединило несколько десятков жителей, включая активистов МГЕР ДНР.

"Наши ребята приехали после обстрела, здесь помогали как раз вот на рынке во время тех ужасных событий. Мы отправили сюда более старших ребят, потому что, сами понимаете, какие здесь были кадры. Ребята, которые у нас были демобилизованные студенты, которые принимали участие в боевых действиях, мы отправили сюда на помощь. <…> Был обстрел рынка, где находились абсолютно мирные люди и никаких военных не было. Это - террористический акт, я считаю", - сказал журналистам руководитель МГЕР ДНР Сергей Добровольский.