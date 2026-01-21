Социальные выплаты и пособия в феврале проиндексируют автоматически

Гражданам не нужно никуда обращаться, сообщили в Соцфонде

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Все социальные выплаты и пособия, подлежащие индексации с 1 февраля, будут автоматически перечислены в новых размерах, гражданам не нужно никуда обращаться. Об этом сообщается в Telegram-канале Соцфонда России.

"Все меры, которые подлежат индексации, будут автоматически перечислены в новых размерах. Россиянам не нужно никуда обращаться для получения проиндексированных выплат или подавать какие-либо заявления", - говорится в сообщении.

С 1 февраля 2026 года более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год, сообщали ранее в пресс-службе Минтруда. Среди этих выплат в том числе материнский капитал, пособие при рождении ребенка, по безработице, выплаты героям труда, ветеранам и гражданам с инвалидностью. В 2026 году коэффициент индексации составит 1,056, соответственно, выплаты вырастут на 5,6%. Проект постановления правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году" представлен на общественное обсуждение, пояснили в министерстве.