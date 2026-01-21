В Новосибирске отловили более 500 безнадзорных собак за год

При этом 53 животных находились на самовыгуле

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Специалисты центра по проблемам домашних животных (НЦПДЖ) отловили 544 безнадзорные собаки в Новосибирске за 2025 год. При этом 53 животных находились на самовыгуле, сообщила пресс-служба совета депутатов города.

В начале января 2025 года на улице Малыгина Новосибирского района женщина погибла в результате нападения стаи бездомных собак вблизи полигона "Левобережный". Подобные инциденты в регионе фиксировались неоднократно. За год в Новосибирской области было обнаружено 5,8 тыс. безнадзорных животных. В октябре 2025 года Заксобрание региона в первом чтении одобрило законопроект, который предполагает, в том числе умерщвление агрессивных безнадзорных животных.

"За 2025 год специалистами МКУ "НЦПДЖ" было отловлено 544 собаки, находящихся без присмотра на улицах Новосибирска, 53 из которых имеют владельца, но на момент отлова находились на так называемом самовыгуле", - говорится в сообщении.

Из числа пойманных 210 бездомных животных передали новым владельцам, уточнили в пресс-службе. На сегодняшний день отловленных животных стерилизуют, чипируют и возвращают на прежнее место обитания, за исключением территорий возледетских садов, школ и больниц. В 2026 году центр планирует дооборудовать ветеринарный блок временного пункта содержания и доукомплектовать штат сотрудников. В перспективе в Новосибирске намерены разработать план по созданию единого пространства для бездомных животных, сообщил председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству горсовета Александр Тарасов.

Ранее начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт сообщил, что все приюты для безнадзорных животных в области заполнены до предела. В регионе работают два муниципальных и 17 частных приютов, в которых содержатся около 2,6 тыс. животных. При этом дополнительная потребность в местах составляет порядка 1 тыс. В декабре 2025 года власти открыли новый приют на 128 мест рядом с мусорным полигоном "Левобережный", где ранее стая собак насмерть загрызла женщину.