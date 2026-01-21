МВД: в России иностранцы должны заменять ВНЖ при достижении 14, 20 и 45 лет

Заявление о замене можно подать в подразделение по вопросам миграции территориального органа ведомства или в ФГУП "ПВС" МВД РФ

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Иностранные граждане должны заменять вид на жительство в России по достижении 14, 20 и 45 лет. Об этом сообщили в миграционной службе МВД РФ.

"Вид на жительство иностранного гражданина относится к числу документов, который подлежит замене по достижении 14, 20, 45 лет", - сказали в службе.

Как пояснили в ведомстве, заявление о замене ВНЖ можно подать в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России или в ФГУП "ПВС" МВД России. Тем, кто находится в Москве, можно обратиться в ГБУ Москвы "ММЦ".

При себе иностранные граждане должны иметь заявление о замене ВНЖ, четыре фотографии размером 3,5 на 4,5 см, документ, удостоверяющий личность заявителя, а также ВНЖ, подлежащий замене. Кроме того, нужно оплатить госпошлину за замену ВНЖ и иметь при себе соответствующую квитанцию.

В МВД подчеркнули, что заявление при достижении возраста 14, 20 или 45 лет следует подавать в течение месяца.