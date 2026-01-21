В Адыгее после атаки БПЛА на многоэтажный дом открыли пункты сбора гумпомощи

Каждый, кто готов помочь, может принести вещи

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 21 января. /ТАСС/. Власти Тахтамукайского района Адыгеи открыли пункты сбора гуманитарной помощи для жильцов многоквартирного дома в ауле Новая Адыгея, который пострадал от атаки БПЛА. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Аскер Савв.

"На горячую линию продолжают поступать многочисленные обращения от наших неравнодушных земляков. Вы спрашиваете, как можно помочь людям, пострадавшим в результате падения БПЛА на территории нашего района. Чтобы ваша помощь стала адресной и оперативной, принято решение открыть на территории района пункты сбора гуманитарной помощи. Они будут работать в нескольких поселениях для вашего удобства", - написал он.

Уточняется, что пункты сбора гуманитарной помощи уже созданы в ауле Тахтамукай, поселке городского типа Яблоновский и ауле Старобжегокай. Каждый, кто готов помочь, может принести вещи в ближайший пункт.