Glassdoor: в США лучшими местами для работы стали автомойки и бургерные

Согласно отчету платформы по трудоустройству, эти места обогнали такие технологические компании, как Nvidia и Google

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Автомойки и бургерные возглавили рейтинг лучших работодателей в 2026 году в США, обогнав такие технологические компании, как Nvidia и Google. Об этом говорится в отчете платформы по трудоустройству Glassdoor.

По мнению американцев, оставлявших отзывы о компаниях на платформе, лучшим местом для работы стала сеть автомоек Crew Carwash. Сотрудники ценят возможности роста внутри компании и внимательное отношение руководства к обучению людей и их успехам. На втором месте оказалась сеть бургерных In-N-Out Burger. Работники высоко оценили достойную оплату труда, уважение руководства к личному времени подчиненных и четкие возможности карьерного роста. Третье место в рейтинге заняла технологическая компания Nvidia. Компания Google не вошла в первую десятку, заняв 11 строчку. Компания Apple расположилась на 77 месте.

Один из экспертов компании Glassdoor в интервью телеканалу CBS News отметил, что многие технологические компании "отказываются от того, что делало работу в них привлекательной". По его мнению, они "все больше стремятся к повышению эффективности и продуктивности", забывая о том, что лояльность работодателя по отношению к сотруднику "не сводится только к удаленной работе" и включает в себя в том числе гибкий график.

Согласно отчету американской рекрутинговой компании Challenger, Gray & Christmas, за 2025 год более 1,2 млн сотрудников американских компаний потеряли работу. Этот показатель стал самым высоким за последние пять лет. Технологические компании за прошлый год уволили 154,4 тыс. человек - наибольшее число сокращений среди частных работодателей. Среди причин эксперты выделяют внедрение искусственного интеллекта в рабочие процессы.