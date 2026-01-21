Нарышкин вручил награды лауреатам премии СВР за произведения о разведке РФ

Победителями стали пять творческих работ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин вручил награды лауреатам премии СВР им. Е. М. Примакова за лучшие произведения в области литературы и искусства за 2025 год, посвященные российской внешней разведке, передает корреспондент ТАСС.

Нарышкин отметил, что премия носит имя академика Примакова, который в течение четырех лет в сложные 1990-е годы возглавлял Службу внешней разведки, сделал многое для того, чтобы российская внешняя разведка во всяком случае не утратила своих позиций, достигнутых в предыдущие десятилетия. "А для нас и учреждение премии имени Евгения Максимовича Примакова, и существование самой премии - это дань памяти и уважения этому по-настоящему яркому государственному деятелю в истории современной России", - добавил Нарышкин.

Директор СВР отметил, что 2025 год подарил "довольно большое количество интересных работ в области литературы и искусства, рассказывающих о российской внешней разведке". "И по мнению жюри конкурса и руководства службы, работы имеют очень высокую и художественную, и профессиональную ценность", - добавил он.

Победителями стали пять творческих работ. "Все эти работы объединяет одно - это довольно глубокое проникновение и понимание и существа, значения, специфики вот этой особой и довольно деликатной сферы государственной деятельности, как разведка, и глубокое понимание и характеров, и нравственных ориентиров людей, которые посвятили свою жизнь служению Отечеству", - подчеркнул Нарышкин.

Лауреаты премии

Лауреатами премии за создание телевизионных фильмов "Секретное танго на лезвии ножа", "Разведчики-нелегалы. Время рассекретить" стали советник генерального директора телекомпании НТВ Юрий Новиков, шеф-редактор Тарас Островский, художественный редактор, автор сценария Михаил Попов, продюсер Андрей Смирнов.

Награды за создание книги "Юность разведчика Фитина. Идентификация "Алекса" удостоен писатель, доктор исторических наук и кандидат экономических наук, тюменский историк и краевед Александр Вычугжанин.

За создание телевизионного сериала "За гранью возможного. Антология советской разведки" награды получили продюсеры Мария Журомская, Эльмира Айнулова, режиссер-постановщик Роман Величкин, шеф-редактор Евгения Никонорова и исполнительный продюсер Ольга Голубева.

Скульптор-монументалист Денис Стритович удостоен премии за создание скульптурной композиции памятника Ю. В. Андропова на территории Академии внешней разведки имени Ю. В. Андропова.

Нарышкин также выручил премию за создание телевизионного сериала "Берлинская жара". Награды получили генеральный продюсер Дмитрий Пристансков, креативный продюсер, соавтор сценария Павел Косов, оператор-постановщик Елена Иванова, актер Гела Месхи, актриса Анна Пескова (Пристанскова) и актер Даниил Страхов.

О премии

Премия за лучшие художественные произведения об отечественной разведке была учреждена 6 января 2000 года. Ее основной целью является привлечение внимания широкой российской общественности к лучшим работам о разведке, рассказывающим о людях, причастных к истории нашей страны и мало известных широкой публике из-за специфики работы. Ежегодно присуждаются премии авторам лучших работ в области литературы, изобразительного искусства, телевидения и журналистики.