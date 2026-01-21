РВИ: каждый второй российский геймер играет в отечественные игры

В топ самых популярных проектов вошли компьютерные игры Atomic Heart, Beholder и "Мир танков", а также мобильные - Standoff 2, Gardenscapes, Homescapes, War Robots, Shadow Fight и Cut the Rope, говорится в исследовании

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Почти половина (49%) геймеров, знающих о российских играх, играли в них в течение последнего месяца. Об этом говорится в исследовании Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) при поддержке холдинга ИФСИ, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Согласно данным отчета, 49% геймеров, знающих российские компьютерные видеоигры или игры, созданные с участием российских разработчиков, играли в них в течение последнего месяца. Интерес сохраняется и в перспективе - 7 из 10 геймеров, знающих про отечественные видеоигры, планируют поиграть в них в будущем", - говорится в сообщении. В опросе приняли участие 4 600 человек.

Так, в топ самых популярных проектов вошли компьютерные игры Atomic Heart, Beholder и "Мир танков", а также мобильные - Standoff 2, Gardenscapes, Homescapes, War Robots, Shadow Fight и Cut the Rope. Как показало исследование, наибольшей популярностью отечественные проекты пользуются у мужчин (55% респондентов), в то время как у женщин показатель достиг 41%. Тем не менее на мобильных платформах женщины демонстрируют наиболее высокую активность в тайтлах "три в ряд" - 24% против 7%. Самым осведомленным городом в отношении российских студий и проектов стал Екатеринбург - о существовании хотя бы одной игры или компании из представленного списка знало порядка 75% опрошенных.

Как увеличить популярность

По мнению одного из создателей онлайн-игры World of Tanks Вячеслава Макарова, единственное, что может дополнительно поднять востребованность российских игр - это выход продуктов в тех жанровых нишах, где спрос недостаточно удовлетворен. "Я ожидаю успехов от российских гоночных игр, в первую очередь от идущих к релизу в этом году "Командиров бездорожья", выбравших условно-бесплатную схему распространения, от однопользовательских приключенческих онлайн-игр. Также можно ждать появления новых успешных шутеров", - рассказал он ТАСС.

Эксперт считает, что в успехах отечественных тайтлов большую роль играет низкая доступность маркетинговых площадок и рекламы. "Тут существуют определенные риски. Игровая пресса без рекламных доходов переживает не самые простые времена, а интерес большой федеральной прессы к играм ограничен. Не легче и с привлечением аудитории через прямую закупку трафика у площадок - цены на маркетинг растут быстрее, чем доходы игровых проектов. Зачастую основным каналом продвижения становятся блогеры - а их внимание довольно непредсказуемо и не всегда позитивно", - добавил Макаров.

Говоря о специфике российского рынка игр, он отметил доминирование условно-бесплатной модели монетизации. По его словам, такая модель очень редка для западных продуктов, а китайские условно-бесплатные игры, как правило, отличаются значительной культурной спецификой и зачастую плохо воспринимаются российской аудиторией.