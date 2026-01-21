Количество поисковых запросов с именем Долиной за месяц почти преодолело 4 млн

Народная артистка России Надежда Кадышева и заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова за тот же период были запрошены в "Яндексе" чуть больше 1 млн раз

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Количество поисковых запросов в "Яндексе" с именем народной артистки России Ларисы Долиной почти преодолело отметку в 4 млн, убедился корреспондент ТАСС.

По данным сервиса "Яндекс вордстат", который проводит статистический анализ поисковых запросов по ключевому слову, за период с 20 декабря 2025 года по 20 января 2026 года Долину искали 3,940 млн раз.

Число поисковых запросов с именем Долиной в два-три раза больше, чем других артистов. Так, вновь набравшие популярность в 2025 году народная артистка России Надежда Кадышева и заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова за тот же период были запрошены в "Яндексе" чуть больше 1 млн раз, проверил корреспондент ТАСС.

Также за месяц количество поисковых запросов с именем российского певца Басты составило 1,323 млн, Полину Гагарину искали 603 тыс. раз, Сергея Лазарева и Филиппа Киркорова запрашивали чуть больше полумиллиона раз, а рок-группу "Звери" - всего 55 тыс. раз, что в 70 раз меньше, чем Долину.