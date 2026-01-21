Минтруд: принимать решение о бессрочном продлении маткапитала преждевременно

Программа материнского капитала действует до 31 декабря 2030 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Принимать решение о бессрочном продлении программы материнского капитала, которая действует в России до конца 2030 года, пока преждевременно. Об этом сообщила замдиректора департамента демографической и семейной политики Министерства труда и социальной защиты РФ Елена Семенова.

"Он действует до 31 декабря 2030 года. На наш взгляд, принять такое решение пока что преждевременно. И нужно такое решение принимать в комплексе с исполнением других поручений, которые у нас есть в части пересмотра подходов к программе материнского капитала в целом. Поэтому, на наш взгляд, это просто преждевременно", - сказала Семенова на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, комментируя соответствующую идею.

Заместитель председателя Социального фонда Андрей Чалов в свою очередь отметил, что Соцфонд также поддерживает позицию Минтруда. "Мы считаем так же, что при реализации комплекса мер, направленных на повышение рождаемости, необходимо каждую меру анализировать и корректировать с учетом результатов", - пояснил он.