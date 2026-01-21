Профсоюз испанских машинистов объявил о забастовке после ж/д аварий

Машинисты собираются потребовать гарантии безопасности и надежности сети

Редакция сайта ТАСС

© Lorena Sopena Lopez/ Anadolu via Reuters Connect

МАДРИД, 21 января. /ТАСС/. Испанский профсоюз железнодорожных машинистов (Semaf) объявил о созыве забастовки сотрудников отрасли после двух аварий. Об этом говорится в пресс-релизе синдиката.

Semaf "собирается объявить всеобщую забастовку во всем секторе", чтобы потребовать "гарантий безопасности и надежности сети" после недавних происшествий, в результате которых погибли среди прочего трое машинистов. "Мы будем требовать привлечения к уголовной ответственности лиц, ответственных за обеспечение безопасности на железнодорожной инфраструктуре", - отмечается в заявлении.

18 января в районе населенного пункта Адамус (автономное сообщество Андалусия) следовавший из Малаги в Мадрид поезд компании Iryo, перевозивший около 300 человек, сошел с рельсов и выехал на соседние пути, по которым шел состав железнодорожного оператора Renfe, направлявшийся из Мадрида в Уэльву. Второй поезд также сошел с рельсов. В результате случившегося погибли не менее 42 человек. Причины случившегося выясняются.

20 января пригородный поезд сошел с рельсов в автономном сообществе Каталония. Это произошло после обрушения подпорной стены. В результате погиб машинист, 37 человек пострадали.