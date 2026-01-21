В поселке Тяжинский восстановили подачу тепла после аварии

Температурный режим идет на увеличение

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 21 января. /ТАСС/. Подача отопления в жилые дома поселка Тяжинский Кемеровской области восстановлена. Об этом сообщил ТАСС глава Тяжинского округа Виктор Серебров.

Ранее в ГУ МЧС по Кузбассу сообщали, что из-за выхода котла из строя снизились параметры теплоснабжения более чем в 100 многоквартирных и частных жилых домах, а также 5 социально значимых объектах поселка. Затем в пресс-службе района уточнили, что вышли из строя два котла.

"Подача отопления в МКД пгт Тяжинский восстановлена. Температурный режим идет на увеличение. Причина выхода котлов из строя - сильное увеличение нагрузки в связи с аномальными погодными условиями", - сказал Серебров.

Он добавил, что по поручению губернатора Кузбасса Ильи Середюка в округ выдвинулся аварийно-восстановительный отряд с передвижной котельной, что позволило поднять температуру носителя в Тяжинской ЦРБ. В пресс-службе уточнили, что котельная входит в плановый режим работы - температура на подаче составляет 70 градусов Цельсия, на обратке - 58 градусов Цельсия. Функционирует пять котлов, ремонт шестого котла планируется завершить до конца дня.

По данным синоптиков, в среду в Кемеровской области температура воздуха местами опускалась до минус 34 градусов.