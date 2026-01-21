Часть ушедших на запасные аэродромы самолетов вернулась в Сочи

Еще один рейс остается в Минводах

СОЧИ, 21 января. /ТАСС/. Два самолета, ушедших ранее на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Сочи, вернулись на курорт и отправились в города назначения, сообщили в пресс-службе аэропорта. Еще один рейс остается в Минводах.

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи были введены в 22:38 мск 20 января и сняты в 04:20 мск 21 января.

"На 10:30 мск текущего дня два воздушных судна, ушедших на запасные аэродромы, прибыли в аэропорт Сочи, обслужены и отправлены в города назначения. Остается на запасном аэродроме в Минеральных водах один рейс (D2-361) в связи с отдыхом экипажа", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что ограничения не оказали серьезного влияния на работу аэропорта Сочи, задержаны вылеты двух рейсов, время задержки составляет более двух часов. "Обстановка в аэропорту спокойная. Все операции - от регистрации до посадки на рейсы - выполняются в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.