Комиссию досудебной экспертизы создали при госветслужбе Москвы

Экспертиза может помочь при оценке качества ветеринарных услуг, установлении причин заболевания или гибели животного, а также разрешении спорных ситуаций с ветеринарными клиниками, заводчиками и производителями кормов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Услугу досудебной ветеринарной экспертизы запустили в Москве. Специалисты помогут разрешить конфликтные ситуации, связанные со здоровьем домашних животных, сообщили в ГБУ "Мосветобъединение".

"На базе ГБУ "Мосветобъединение" создана профильная экспертная комиссия, в задачи которой входит защита прав владельцев животных и объективное разрешение споров в досудебном порядке. <...> Проведя досудебную ветеринарную экспертизу и получив независимое заключение, владелец животного может оценить свои шансы на возмещение ущерба и получает возможность урегулировать спор в досудебном порядке", - рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что экспертиза может помочь при оценке качества ветеринарных услуг, установлении причин заболевания или гибели животного, а также разрешении спорных ситуаций с ветеринарными клиниками, заводчиками, производителями кормов или другими сторонами.

"Преимуществом обращения к экспертам государственной ветеринарной службы является высокий уровень их подготовки и многолетний опыт работы в отрасли, наличие современной технической базы для проведения всего спектра необходимых лабораторных исследований", - отметил собеседник.

Подробную информация о порядке обращения, условиях проведения экспертизы, а также форму заявления можно найти на сайте ГБУ "Мосветобъединение" в разделе "Досудебная ветеринарная экспертиза".