Суд частично удовлетворил иск пострадавшей при нападении на техникум в Поморье

Она просила взыскать с осужденного Артемия Корюкова возмещение морального вреда в размере 1 млн рублей, суд определил сумму в 600 тыс. рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 21 января. /ТАСС/. Северный флотский военный суд частично удовлетворил гражданский иск пострадавшей преподавательницы при нападении на техникум в Архангельске к осужденному Артемию Корюкову, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Она просила взыскать с него возмещение морального вреда в размере 1 млн рублей, суд определил сумму в 600 тыс. рублей.

"Частично удовлетворить, назначить 600 тыс. рублей", - сказал судья Даниил Логачев.

Северный флотский военный суд в среду приговорил Корюкова к 13 годам лишения свободы.