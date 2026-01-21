Суд частично удовлетворил иск пострадавшей при нападении на техникум в Поморье
Редакция сайта ТАСС
08:43
АРХАНГЕЛЬСК, 21 января. /ТАСС/. Северный флотский военный суд частично удовлетворил гражданский иск пострадавшей преподавательницы при нападении на техникум в Архангельске к осужденному Артемию Корюкову, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Она просила взыскать с него возмещение морального вреда в размере 1 млн рублей, суд определил сумму в 600 тыс. рублей.
"Частично удовлетворить, назначить 600 тыс. рублей", - сказал судья Даниил Логачев.
Северный флотский военный суд в среду приговорил Корюкова к 13 годам лишения свободы.