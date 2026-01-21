В школе под Горячим Ключом восстановили отопление

Учебный процесс возобновлен

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Теплоснабжение восстановлено в школе станицы Саратовской Краснодарского края, где накануне произошел сбой в поставке топлива. Учебный процесс возобновлен, сообщили ТАСС в образовательном учреждении.

Ранее глава Горячего Ключа Сергей Белопольский в Telegram-канале сообщил, что из-за сбоя работы котельной, в местной школе отключили отопление и отменили занятия.

"Еще вчера в обед завезли топливо в котельную, сегодня занятия возобновили, учебный процесс идет штатно, в кабинетах тепло", - рассказала директор школы №6 станицы Саратовской Горячего Ключа Роза Соколова.

Как сообщал глава Горячего Ключа, в связи со случившимся будет проведена служебная проверка в отношении ответственных лиц. Кроме того, проверку инициировала прокуратура Краснодарского края. Там сообщили, что будет дана оценка в том числе соблюдению бюджетного законодательства.

21 января в Горячем Ключе температура воздуха прогреется до плюс 3 градусов.