Дагестанское управление СК возглавил Александр Супрун

Коллективу его представил руководитель управления кадров Следственного комитета РФ Максим Малышкин

Руководитель следственного управления СК России по Дагестану Александр Супрун © Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС

МАХАЧКАЛА, 21 января. /ТАСС/. Александр Супрун официально представлен руководителем следственного управления СК России по Дагестану. Коллективу управления Супруна представил руководитель управления кадров Следственного комитета РФ Максим Малышкин.

"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации представляю руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан генерал-майора юстиции Супруна Александра Владимировича. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 декабря 2025 года Супрун Александр Владимирович назначен на указанную должность на 5-летний срок", - сказал Малышкин.

Александр Супрун родился 20 декабря 1978 года в городе Куйбышеве. Женат, имеет двоих детей. До недавнего времени занимал должность первого заместителя руководителя управления СК РФ по Дагестану.

"Он для вас человек понятный, вы хорошо за эти годы изучили его требования, поэтому, я думаю, что работа будет настроена в правильном ключе", - добавил Малышкин.