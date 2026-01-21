В СФ призвали формировать у детей культуру пользования современными технологиями

По словам председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, важно рассказывать молодому поколению о рисках, которые может повлечь за собой неправильное использование интернета

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Родители и педагоги должны учить детей культуре пользования современными цифровыми технологиями, чтобы пресечь их вовлечение через интернет-пространства в деструктивные организации. Об этом заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на пресс-конференции ТАСС, посвященной проведению XXХIV Международных Рождественских образовательных чтений.

По словам сенатора, цифровые технологии, с одной стороны, несут благо (быстрая возможность обработать огромный поток информации), а с другой стороны - через интернет-пространства, - современные цифровые технологии в умы и сердца детей "чуждая идеология сеется, они вовлекаются в деструктивные организации".

"К сожалению, цена за участие в них иногда не просто поломанная психика молодежи, детей, да и взрослых людей, а иногда их жизни, здоровье. Безусловно, мы должны говорить об этом, в том числе и в рамках наших парламентских встреч. И поэтому современные программы [должны быть направлены не на] дистанцирование и запреты, а на то, как научить и родителей, и наших педагогов противостоять этому, как правильно вести разъяснительную работу, формировать культуру пользования интернетом, современными технологиями, - это очень важно", - сказала она.

По словам Гумеровой, важно рассказывать молодому поколению о тех рисках, которые присутствуют в современных цифровых технологиях, интернет-пространстве, а также о рисках, которые может повлечь за собой неправильное пользование интернетом. "Поэтому белый интернет, специальные родительские программы, обучение священнослужителей и педагогов современным технологиям - это все звенья одной цепи", - отметила парламентарий.

Международные Рождественские чтения - главный церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Заключительный этап Рождественских чтений пройдет с 25 по 29 января 2026 года в Москве под почетным председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Региональный этап принимали 212 епархий: 198 - в России и 14 - в других странах.