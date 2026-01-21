На предприятиях Липецкой области участникам СВО дали квоту в 1% на рабочие места

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Правительство Липецкой области установило квоту для приема на работу лиц, принимавших участие в специальной военной операции. Она коснется тех работодателей, в организациях и на предприятиях которых трудится более 100 человек и составит 1% от среднесписочной численности сотрудников, следует из опубликованного 21 января постановления.

"Квота для приема на работу лиц, принимавших участие в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей<…>, в выполнении задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ или в ходе вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, <…> устанавливается работодателям, численность работников которых составляет более 100 человек, в размере 1% к среднесписочной численности работников", - говорится в тексте постановления.

Этим же постановлением определена квота для приема на работу людей с инвалидностью. Она касается работодателей, численность работников которых превышает 35 человек, и составляет 3% от среднесписочной численности сотрудников. Для лиц, освобожденных из мест лишения свободы и ищущих работу в течение одного года с этого момента, предусмотрены те же условия, что для участников спецоперации.

Также опубликовано постановление, отменяющее действие похожего документа от 23 апреля 2024 года, где участники спецоперации не упоминались. Законопроект о введении квот на трудоустройство участников СВО депутаты Липецкого облсовета одобрили 13 ноября 2025 года.