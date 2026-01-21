Югра выплатит по 3 млн рублей гражданским женам и мужьям погибших участников СВО

Решение было принято на заседании правительства региона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 января. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа распространило выплату в 3 млн рублей в случае гибели участника специальной военной операции (СВО) на граждан, которые совместно проживали с погибшим не менее трех лет на территории Югры, вели общее хозяйство и имели общего несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Югры Руслан Кухарук.

"Об основных решениях, принятых на заседании правительства Югры. <…> Расширяем право на получение выплаты в размере 3 миллионов рублей в случае гибели участника специальной военной операции. Оно будет распространяться на граждан, которые совместно проживали с погибшим не менее трех лет на территории Югры, вели общее хозяйство, а также имели общего несовершеннолетнего ребенка", - отметил глава региона.

Сейчас выплата в 3 млн рублей в случае гибели участника СВО в Югре полагается членами его семьи, проживающим в Ханты-Мансийском автономном округе. При этом она делится в равных долях на супруга (супругу), состоящим с погибшим в зарегистрированном браке, родителей погибшего участника СВО и его детей. При отсутствии членов семей денежная выплата осуществляется в равных долях проживающим в автономном округе братьям и сестрам погибшего, а при их отсутствии - опекуну либо попечителю.