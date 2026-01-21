В России создали свыше 6 тыс. общедомовых каналов в Мах

В домовых чатах уже состоят 6,3 млн пользователей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Более 6 тыс. общедомовых каналов в Мах было создано в России, сообщили в Минстрое.

"Глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел еженедельное совместное совещание с регионами и главными распорядителями бюджетных средств. Обсудили динамику внедрения общедомовых чатов и каналов на базе национального мессенджера Мах. Уже создано 6 235 каналов с 301,3 тыс. подписчиков, в домовых чатах 6,3 млн пользователей", - говорится в сообщении министерства в канале Мах.

Министр дал поручение регионам усилить работу по вовлечению жителей и представителей ресурсоснабжающих организаций в общедомовые чаты.