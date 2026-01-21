Порядка 50 жителей поселка на Кубани разместили в ПВР при разминировании БПЛА

Для них организовали горячее питание

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Специалисты проводят работы по разминированию боевой части БПЛА, упавшей рядом с жилым многоквартирным домом в поселке Афипском в Краснодарском крае, для безопасности порядка 50 жителей разместили в пункте временного размещения, сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края.

"В поселке Афипском Северского района продолжаются работы по разминированию боевой части БПЛА, упавшей рядом с жилым многоквартирным домом. В пункте временного размещения остаются 46 человек. Для них организовали горячее питание. Остальные жильцы временно разместились у родственников или друзей", - говорится в заявлении оперштаба.

Краснодарский край и Республика Адыгея подверглись массированной атаке со стороны киевского режима в ночь на 21 января. В Северском районе в поселке Афипском на территорию рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА, один из них - боевая часть, жильцов четырехподъездного 177-квартирного дома эвакуировали, территория оцеплена.