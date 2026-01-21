В Белоруссии могут запретить аборты в частных клиниках

По словам министра здравоохранения республики Александра Ходжаева, связано это в первую очередь с тем, что существует достаточно большая разница в эффективности преабортного консультирования в частных и государственных клиниках

МИНСК, 21 января. /ТАСС/. Белорусские власти рассматривают возможность запрета проведения абортов в частных медучреждениях. Об этом заявил министр здравоохранения республики Александр Ходжаев на совместном заседании обеих палат белорусского парламента.

По его словам, в стране ведется работа над подготовкой кодекса о здравоохранении. "Мы вносим предложения о том, чтобы на сегодняшний момент запретить в частных [медицинских] центрах проведение абортов", - сказал министр. По его словам, связано это в первую очередь с тем, что существует достаточно большая разница в эффективности преабортного консультирования в частных и государственных клиниках. Если в частных центрах его эффективность достигает 20%, то в государственных - 35-40%, проинформировал министр.

Отвечая на вопрос депутата, прорабатывается ли в министерстве здравоохранения вопрос сокращения периода для прерывания беременности по желанию женщины с 12 до 9 недель, Ходжаев указал, что это требует медицинского анализа и конкретных цифр. "Мы частично анализировали эту ситуацию и готовы сказать, что срок в 9 недель достаточно короткий и острый для принятия решения о том, сохранить или не сохранить беременность. Даже если мы на сегодняшний день будем достаточно активно смотреть в эту сторону, мы должны понимать, что качество предабортного консультирования в этой ситуации, с моей точки зрения, может резко упасть", - добавил глава ведомства.