В ГД внесли законопроект о запрете перевода подозреваемых в другой регион

Авторы документа считают, что введение судебного контроля на этапе принятия решения о переводе обвиняемых и подозреваемых будет способствовать более тщательному рассмотрению индивидуальных обстоятельств дела

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы фракции "Новые люди" Ксения Горячева и вице-спикер Владислав Даванков внесли в палату парламента законопроект, который предполагает приостановку этапирования подозреваемого в другой регион, если тот подал в суд жалобу о возможных угрозах здоровью и жизни в случае такого перевода. Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается дополнить статью 125 УПК РФ новой частью следующего содержания: "в случае, если лицо, которое задержано по подозрению в совершении преступления либо привлечено в качестве обвиняемого, подлежит переводу в другой субъект РФ в связи с расследованием уголовного дела, заявление такого лица о наличии угрозы его жизни и здоровью в результате такого перевода, жалоба на соответствующие действия (бездействие) или решения должностного лица подлежат обязательному рассмотрению судом до исполнения решения о переводе".

Авторы законопроекта считают, что введение судебного контроля на этапе принятия решения о переводе обвиняемых и подозреваемых будет способствовать более тщательному рассмотрению индивидуальных обстоятельств дела, не допуская перевод гражданина в регион, где ему может угрожать опасность. В случае принятия закон вступит в силу в момент официального опубликования.