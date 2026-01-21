Школы ДНР за год получили около 2,5 тыс. компьютеров

В 2026 году в регионе планируют капитально отремонтировать более 60 объектов образования

ДОНЕЦК, 21 января. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. компьютеров в 2025 году поставлено в школы ДНР для обновления их материально-технической базы, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Продолжаем улучшать материально-техническую базу образовательных организаций ДНР. В 2025 году поставили почти 2 500 компьютеров в учреждения образования. 130 школ и 100 детских садов оснастили оборудованием для медицинских кабинетов", - написал Пушилин.

Он добавил, что на фоне водного кризиса для снабжения учебных заведений установили более 4 тыс. накопительных емкостей. Все образовательные организации оснастили тревожной сигнализацией, продолжается установка систем видеонаблюдения.

В 2026 году в регионе планируют капитально отремонтировать более 60 объектов образования.