Психолог Шамовская рассказала, почему не стоит давать ребенку необычное имя

По словам психолога семейного центра "Диалог" столичного департамента труда и социальной защиты населения, сверстники могут дразнить ребенка из-за "странного", "смешного" или труднопроизносимого имени

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Необычное имя, данное ребенку при рождении, может впоследствии вызывать психологический дискомфорт и даже обиду на родителей. Об этом ТАСС сообщила психолог семейного центра "Диалог" столичного департамента труда и социальной защиты населения Ирина Шамовская.

"Дети более чувствительны к различиям, сверстники могут дразнить ребенка из-за "странного", "смешного" или труднопроизносимого имени. Постоянное внимание, шутки, ироничные комментарии формируют ощущение "со мной что-то не так". В таких случаях ребенку приходится оправдываться - объяснять, как произносится имя или его значение. Это может вызвать психологический дискомфорт и даже обиду на родителей", - сказала Шамовская.

Специалист отметила, что порой родители выбирают редкие имена с подтекстом, например, в честь великих людей или мифологических героев. Таким образом они невольно возлагают на ребенка ожидания, что он проявит исключительность. Это тоже может создать некий психологический груз.

"Если все-таки ребенка назвали редким именем, будьте готовы защищать его от насмешек, поддерживать. Важно, чтобы родители объяснили значение и историю выбранного имени, создавали вокруг него атмосферу принятия и гордости. Также полезно подготовить ребенка к возможной реакции окружающих, особенно в школьной среде, и развивать у него уверенность в себе", - сказала специалист.

Кроме того, по словам Шамовской, в будущем у детей с экзотическими именами могут возникнуть трудности в оформлении документов. Она пояснила, что банки и любые государственные услуги имеют автоматизированные системы, которые не всегда распознают нестандартные имена. Могут встречаться ошибки в свидетельствах, паспортах, справках и других документах.

Психолог также посоветовала обратить внимание, что необычное имя может накладывать профессиональные ограничения. Например, создать сложности при деловом общении или сформировать предвзятое отношение у партнеров и коллег.

Что учитывать родителям при выборе необычного имени

Эксперт рекомендовала родителям, которые хотят назвать ребенка редким именем, обратить внимание, на то, чтобы оно легко произносилось, и избегать имен, которые могут напоминать плохие или смешные слова. По мнению Шамовской, имя также должно хорошо сочетаться с фамилией и отчеством для гармоничного звучания. Стоит убедиться, что оно не связано с неприятными событиями или негативными ассоциациями в других странах или культурах.

"Прежде чем принять окончательное решение о выборе имени, "протестируйте" его в различных жизненных контекстах: представьте, как ребенок будет чувствовать себя в 5, 15 и 30 лет. Если вы выбираете имя для мальчика, подумайте, будет ли отчество его будущих детей гармоничным. Имя - первый подарок родителей ребенку. Важно, чтобы оно было не только оригинальным, но и бережным по отношению к его будущему", - добавила психолог.

Шамовская отметила, что в некоторых случаях редкое имя может стать преимуществом. Например, помочь человеку выделиться в творческой профессии, сформировать уверенность в себе. Такое имя может стать "визитной карточкой" и облегчает запоминание у окружающих.

Ранее сообщалось, что москвичи в 2025 году выбирали для своих детей такие необычные имена, как Тиффани, Церера и Эльтуран. Среди редких женских имен встречались также Джувейрия и Миен. Также в 2025 году в столице родились мальчики с именами Дарио Матеуш, Митра и Висент Даниэль.