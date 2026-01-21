Пассажиров севшего в Красноярске борта из Узбекистана разместят в гостиницах

Им также будет предоставлено питание

КРАСНОЯРСК, 21 января. /ТАСС/. Пассажиров рейса авиакомпании Uzbekistan Airways, летевшего из Ташкента во Владивосток и совершившего аварийную посадку в Красноярске, размещают в гостиницах города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе международного аэропорта Красноярск.

"Пассажиров рейса размещают в гостиницах города Красноярска, где им также будет предоставлено питание", - сообщил представитель аэропорта.

Ранее сообщалось, что самолет совершил аварийную посадку по техническим причинам в аэропорту Красноярска в 14:46 по местному времени (10:46 мск). По уточненной информации, на борту Boeing 767-300 находился 101 пассажир, 5 членов летного экипажа и 16 бортпроводников, никто не пострадал. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщали ТАСС, что судно временно отстранено от эксплуатации. Красноярская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.