Эксперт Драпкина: технологии ИИ очень востребованы в профилактической медицине

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава отметила, что эта сфера все больше становится персонализированной

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Применение технологий искусственного интеллекта в профилактической медицине является очень востребованным инструментом. Кроме того, эта сфера все больше становится персонализированной, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

"Современные технологии с применением искусственного интеллекта очень востребованы именно на поле профилактической медицины. Кроме того, мы говорим о том, что профилактическая медицина становится более персонализированной. И здесь, безусловно, помогают различные технологии, которые подразумевают накопление очень больших массивов данных. И для того, чтобы их анализировать, также необходимо включать методы машинного обучения. То есть там также есть цифровизация", - сказала она в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению конгресса "СМАРТздрав" в Москве.

Она уточнила, что в рамках федеральной программы "Персональные медицинские помощники" проводятся измерения различных показателей здоровья, таких как артериальное давление, уровень глюкозы, оксигенация и другие. Проводимые измерения передаются дистанционно специалисту, который может быстро и эффективно отследить изменения. При этом такой вид онлайн-помощи предусмотрен в программе госгарантий.